Ministero della Difesa turco: i preparativi per l'operazione militare in Siria sono completi

In precedenza l’aviazione turca ha attaccato una base militare delle Forze democratiche siriane (SDF) vicino alla città di al-Malikiya nella provincia di Hasakah.

Il ministero della Difesa turco ha dichiarato in un post su Twitter che tutti i preparativi per l'operazione militare in Siria sono stati completati.

Il ministero ha osservato che la creazione di una zona sicura (corridoio di pace) è essenziale per contribuire alla "stabilità e pace della nostra regione" e affinché i siriani possano vivere in sicurezza.

Lunedì sera la Turchia ha condotto attacchi aerei contro il checkpoint siro-iracheno di Samalka, secondo quanto riferito, distruggendo due ponti. L'attacco era diretto alle forze democratiche siriane (SDF) che controllano il checkpoint di Samalka.

Bölgemizin istikrar ve huzuruna katkı sağlayarak Suriyelilerin güvenli bir yaşama kavuşabilmesi için Güvenli Bölge/Barış koridoru kurulması zaruridir. TSK, sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekât için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır. pic.twitter.com/2tKfNUwnvf — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 7, 2019

L’operazione militare turca

In precedenza Erdogan ha affermato che nei prossimi giorni potrebbe essere presa una decisione sull'operazione turca nella Siria settentrionale a est dell'Eufrate. Ha aggiunto che lo scopo dell'operazione sarà quello di liberare il confine siriano con la Turchia dalle forze di autodifesa dei curdi siriani (YPF), creare una zona di sicurezza e accogliere i rifugiati siriani in Turchia.

Sono ormai decine e decine i convogli militari di Ankara che si stanno ammassando al confine turco con la Siria per un'imminente operazione militare che si terrà nella zona a Est del fiume Eufrate.

Il mancato sostegno statunitense

Washington ha confermato che l'operazione militare della Turchia in Siria inizierà "presto". "Le forze statunitensi che hanno sconfitto il califfato dello Stato Islamico locale non saranno più nelle immediate vicinanze", afferma la dichiarazione.

Allo stesso tempo, la Casa Bianca ha sottolineato che la Turchia sarà ora responsabile di tutti i militanti Daesh catturati negli ultimi due anni dopo la sconfitta del gruppo terroristico.