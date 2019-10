Firenze, chiesti un anno e 9 mesi per i genitori Renzi

Oggi, 7 ottobre, il giudice ha chiesto una condanna di un anno e nove mesi per i genitori dell’ex premier Matteo Renzi in merito a un processo per delle fatture false.

Il pm di Firenze Christine Von Borries ha chiesto la condanna dei genitori di Matteo Renzi, Tiziano Renzi e Laura Bovoli per quanto riguarda il processo per delle fatture false in corso sulla società Party ed Eventi 6.

Von Borries ha anche chiesto la condanna a due anni e tre mesi per il terzo imputato, l'imprenditore Luigi Dagostino.

I Renzi al momento del processo hanno scelto di non presentarsi in aula e di depositare delle memorie scritte attraverso i loro legali:

"Non capisco bene come in uno stato in cui la libertà d'impresa è sacra e tutelata dalla costituzione ci sia la possibilità di giudicare il quantum di un lavoro frutto dell'ingegno e di un'esperienza trentennale. Se Eventi 6 avesse chiesto una retribuzione diversa, basata su una percentuale delle vendite, avrebbe potuto presumibilmente ottenere molto di più".

Le accuse

I coniugi Renzi sono stati accusati di aver emesso fatture inesistenti e di bancarotta, mentre Luigi Dagostino anche di reato di truffa. Le fatture finite sotto inchiesta sono parti due, pari a 20mila e 140mila euro più Iva.

Secondo quanto dichiarato dagli inquirenti Dagostino avrebbe attestato la veridicità di una delle due fatture insieme a Remì Leonforte, che gli è succeduto all’amministrazione della Tramor srl, la società che aveva commissionato gli studi di fattibilità alle imprese riconducibili ai Renzi.

Dagostino si è difeso dichiarando di non aver contestato quelle fatture, a suo avviso dall’importo eccessivo, per aver “subito la sudditanza psicologica”.

“In quel periodo parliamo di una delle persone più potenti d’Italia, per cui non è che mi metto a discutere con il padre del Presidente del Consiglio” ha affermato Dagostino.