“Notte da leoni” per un gatto russo in un hotel per animali in Cina

Un gatto di razza Blu di Russia, Xiaopi, è stato lasciato libero di vagare in un hotel per animali in Cina e il furbo felino ne ha approfittato per accoppiarsi con diverse gatte tutta la notte. Ora l’hotel dovrà pagare al proprietario un serie di flebo di glucosio per far riprendere Xiapi dalla “notte da leoni”.

Il gatto Xiaopi ha ricevuto una flebo di soluzione glucosata dopo essersi accoppiato con almeno cinque gatte in una notte dopo essere stato lasciato libero di vagare per un hotel per animali.

Il felino era stato affidato a un hotel per animali nella provincia di Guangdong in Cina dal suo padrone, il signor Zhao.

Il padrone afferma che aveva chiaramente indicato che il gatto non era sterilizzato.

È stato solo il giorno seguente che il signor Zhao si è reso conto che Xiaopi era stato lasciato a vagare liberamente per l'albergo dopo che il personale era tornato a casa.

Zhao ha scritto sui social media "Pensavo che fossero professionisti, ma il personale non ha dato da mangiare a Xiaopi durante il giorno e lo ha lasciato vagare liberamente di notte.

"Tutti i gatti erano liberi di passeggiare per l’hotel e poi l'impiegato è tornato a casa".

​"Tra le 22.40 e le 5, il mio gatto si è accoppiato almeno con cinque femmine. E queste sono quelle che ho potuto vedere nelle riprese della videocamera a circuito chiuso".

Il signor Zhao afferma che il personale dell'albergo ha anche tentato di accusare lui per l'incidente sostenendo che alcuni proprietari di gatti non intendevano avere cuccioli.

“Volevano persino di spiegassi la situazione a tutti gli altri proprietari”.

Il signor Zhao in seguito ha rivelato che l'hotel per animali domestici si è scusato e si è offerto di pagare per la flebo di glucosio per Xiaopi.