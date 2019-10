Gru finisce nel fiume a San Pietroburgo. Telecamere riprendono la scena

Una grande gru senza controllo sfiora un’auto che passava proprio in quel momento e poi finisce nel fiume. È accaduto a San Pietroburgo domenica mattina intorno alle ore 7:00 locali. L’autista, che era alla guida del mezzo, si è distratto per pochi secondi mentre aggiustava lo specchietto retrovisore. Tanto è bastato al mezzo, dal peso di alcune tonnellate, per scivolare incontrollato verso il fiume.

La gru ha dapprima intersecato la strada dove passavano alcune auto, quindi è salita sul marciapiede che delimitava la strada dal lungolago, ha sfondato la balaustra e quindi si è inabissata per metà nel fiume.

Grande lo spavento per l’autista, il quale ha avuto giusto il tempo di scendere dal mezzo per mettersi in salvo. Le telecamere di video sorveglianza poste nella zona e che hanno ripreso la scena, mostrano l’autista disperato mettersi le mani nei capelli.

La gru è stata rimossa dal fiume, ma ovviamente per tirarla su è servita una gru ancora più grande. C’è da scommetterci, l’autista non dimenticherà più di mettere il freno a mano alla gru, anche solo per aggiustare lo specchietto retrovisore.