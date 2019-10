Putin in vacanza nella taiga siberiana con il ministro della Difesa

Le fotografie pubblicate mostrano come i due politici scalano fanno trekking su delle montagne, raccolgono funghi e ammirano i paesaggi autunnali della taiga.

A Shoygu è stato chiesto se era possibile rendere l'aria a Mosca pulita come nella taiga. "Questa non è (una domanda) da fare a me, ma per il presidente", ha dichiarato il ministro. "Dobbiamo lottare, in ogni caso", ha risposto Putin.

© Sputnik . Alexey Druzhinin Il presidente russo Vladimir Putin si gode una passeggiata durante il suo tempo libero nella Taiga siberiana.

Il compleanno del presidente Putin

Spesso negli anni passati il presidente durante il giorno del suo compleanno si è recato a riunioni di lavoro o a summit internazionali, ma quest’anno ha deciso di passare il suo giorno di compleanno con la famiglia e gli amici

Il 7 ottobre Vladimir Putin compie 67 anni.