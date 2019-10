Catturato! Banda di cuccioli di Golden Retriever gioca ad acchiapparella con un bambino - Video

In questo curioso video, diventato virale dopo essere stato pubblicato su Instagram, un bambino gioca ad acchiapparella con una tenerissima banda di cuccioli di Golden Retriever.

Cosa ci può essere di meglio per un bambino rispetto all'avere un fido amico a quattro zampe con cui crescere giocando?

Probabilmente, solo averne a disposizione una folta schiera, pronta a giocare con te ad acchiapparella dalla mattina alla sera.

Ed è proprio quello che succede in un video pubblicato su Instagram e diventato in poche ore virale. Un bambino, estremamente divertito, scappa venendo inseguito da un gruppo di cuccioli di Retriever, che fanno di tutto per fiondarglisi addosso e riempirlo di baci.