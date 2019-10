USA, auto irrompe in base aerea nello stato della Georgia: tre morti

Tre uomini americani sono rimasti uccisi nella serata di ieri alla base aerea americana di Robins, in Georgia, dopo che una macchina ha fatto irruzione nel perimetro della struttura, sfondandone le recinzioni.

Ieri sera alle 9.30 ora locale un'autovettura si è avvicinata ad uno dei cancelli della base aerea americana di Robins, nello stato della Georgia, senza tuttavia fermarsi agli altola delle sentinelle in servizio.

Il personale di sicurezza è stato allora costretto ad attivare le barriere protettive, contro le quali il veicolo si è schiantato "ad altissima velocità".

Due delle persone che si trovavano all'interno della macchina sono state dichiarate immediatamente morte, mentre una terza è stata trasportata d'urgenza allo Houston Medical Center, senza che tuttavia i medici potessero fare nulla per salvarla a causa delle gravi ferite subite al momento dell'impatto.

Fox News riporta che nessuna delle vittime era in qualche modo legata alla struttura militare e che gli inquirenti stanno cercando di fare luce sulle cause che hanno portato all'incidente.

"Si tratta di una gravissima tragedia che è stata sentita nel profondo da tutti noi qui alla base aerea Robins. Andremo fino in fondo per investigare le circostanze dell'accaduto e le sue cause", ha fatto sapere il colonnello Katrina Stephens, vice comandante della base.