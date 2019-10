Se le misteriose ‘palle di fuoco’ cadute in Cile non erano meteore, allora cos’erano?

Quei misteriosi oggetti simili a ‘palle di fuoco’ avvistati nei cieli del Cile di recente, non erano meteore, affermano gli scienziati mandati dal Governo ad indagare. Materiale ricco per i seguaci della serie ‘X files’ e gli appassionati di UFO?

I residenti di Dalcahue, una città portuale sull'isola meridionale di Chiloé, la scorsa settimana hanno assaltato i social media con notizie su strani oggetti volanti non identificati ed in alcuni casi sono state anche condivise foto del fenomeno. Secondo quanto riferito, misterose ‘palle di fuoco’ sarebbero atterrate in vari punti della città.

"Bola de fuego" en Dalcahue no sería un meteorito aseguró preliminarmente Sernageomin https://t.co/mc56RzEDYh pic.twitter.com/Vi4N1xPt41 — Radio ADN (@adnradiochile) September 28, 2019

​Il servizio nazionale geologico e minerario del Cile ha presto riunito i migliori scienziati per indagare sugli strani avvistamenti, inviando squadre in circa sette siti su Chiloé per prelevare campioni. In una dichiarazione rilasciata nel fine settimana, gli scienziati hanno concluso che "non hanno trovato resti, testimonianze o prove di un meteorite" che possa aver generato fenomeni "luminosi e incandescenti".

Qualunque fosse la causa dei fenomeni tuttavia, non poteva essere di natura puramente ottica dal momento che sono state individuate tracce di fogliame bruciato in diversi sisti.

DALCAHUE! Tras el trabajo en terreno realizado el día de ayer por geólogos de la Of. Técnica de @Sernageomin en #PuertoVaras, el Servicio descarta preliminarmente caída de meteorito en Dalcahue. Revisa nota completa en ▶️ https://t.co/SX35p1hfLo pic.twitter.com/b8LfQxO8yy — Sernageomin (@Sernageomin) September 28, 2019

​La gente del posto intervistata dalle squadre geologiche ha affermato di non aver sentito rumori associati agli impatti, né alcuno ha assistito personalmente ad impatti, ‘atterraggi’ o fenomeni particolarmente inconsueti.

AHORA EN DALCAHUE! Nuestros profesionales se encuentran determinando si existen fragmentos rocosos de tamaños visibles que pudieran corresponder a un meteorito. Pronto más información!!! pic.twitter.com/OLSapDNVnY — Sernageomin (@Sernageomin) September 27, 2019

​Secondo i media locali gli scienziati avrebbero garantito che continueranno ad analizzare campioni di suolo e rilasciare un rapporto più completo nelle prossime settimane. Fino ad allora, e forse anche dopo, appassionati di scienze potranno vedersela con gli appassionati di ufologia in epiche battaglie ‘social’ a colpi di commenti e teorie contrapposte.