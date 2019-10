Un’aquila sorvola le Alpi e riprende con una GoPro le conseguenze del riscaldamento globale – Video

Nel filmato ottenut grazie al volo di un’aquila di nome Victor si vedono le cime delle Alpi in cinque paesi e i ghiacciai che si stanno sciogliendo a causa dei cambiamenti climatici.

Il pennuto ha sorvolato anche alcuni edifici in cima a delle vette che tempo fa erano coperte di neve. Il video dimostra che la quantità di neve attorno alle strutture è diminuita.

“5 ghiacciai in 5 giorni in 5 paesi, è una sfida per l'aquila Victor per sensibilizzare l'opinione pubblica sullo scioglimento dei ghiacciai e sui cambiamenti climatici”, si scrive nella descrizione del video.

La Eagle’s Wings Foundation è un'organizzazione di beneficienza basata in California, attiva in opere di supporto all'infanzia disagiata in Messico.