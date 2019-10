"Vattene!" manifestanti in Grecia bruciano bandiera USA durante visita Pompeo

Il Segretario di Stato USA Mike Pompeo è giunto oggi in Grecia per una visita di due giorni atta a sottolineare il supporto degli Stati Uniti all'alleato del Mediterraneo.

A dispetto di relazioni storicamente buone tra USA e Grecia, oggi diverse centinaia di dimostranti sono scesi per le strade di Atene e Salonicco per protestare contro la visita del Segretario di Stato americano Mike Pompeo.

Ad Atene i manifestanti hanno occupato la simbolica piazza Syntagma al grido di "americani, assassini dei popoli", mentre in sottofondo risuonava uno degli inni dedicati al famoso rivoluzionario Ernesto "Che" Guevara.

Un altro gruppo di persone si è invece riunito di fronte all'Ambasciata americana nella capitale greca, dove è stata bruciata una bandiera degli USA.

Anche a Salonicco la gente non ha mancato di far sentire la propria voce, con centinaia di persone che si sono radunate tra le vie Egnatia e Hagia Sophia, per arriare a via Tsimiski, dove ha sede il consolato americano.

Per far fronte alla situazione e mantenere l'ordine il governo greco ha disposto lo schieramento di circa 1000 agenti di polizia.