Il negozio del "Team Putin" scalza la boutique di Christian Louboutin nel centro di Mosca

La proprietaria della boutique e dello shop online "Aizel", l'imprenditrice Aizel Trudel, aprirà un negozio Aizel x Team Putin. I lavoratori che stavano montando un cartello sopra le porte del negozio nel centro di Mosca sono stati avvistati dagli autori del canale telegram di The Blueprint. Il portavoce di Aizel ha confermato ai media russi che il negozio aprirà l'8 ottobre.

Il negozio Aizel x Team Putin sarà aperto al posto della buotique di punta Christian Louboutin, che era stata chiusa all'inizio di luglio ed era gestita dalla stessa Trudel, nota imprenditrice russa nel settore fashion.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Fashion is above politics 🇷🇺🇮🇹🇺🇦❤️ @vitakin @alessandrarich Публикация от Aizel Trudel (@aizeltrudel) 2 Окт 2019 в 1:53 PDT

A febbraio la società di Aizel Trudel ha presentato domanda per al Servizio federale per la proprietà intellettuale (Rospatent) con una domanda di registrazione del marchio Putin Team. Come riportato dai media russi, il marchio non è stato ancora registrato.

Il portavoce del movimento Team Putin, Konstantin Tkachenko ha dichiarato di non essere a conoscenza del progetto Aizel x Team Putin. Tuttavia, ha aggiunto che, siccome il movimento è informale, chiunque può usare il suo nome "in buona fede".

Il Team Putin è un movimento creato dal giocatore di hockey Alexander Ovechkin nel 2017, a sostegno del presidente russo. Il movimento ha supportato Vladimir Putin alle elezioni presidenziali del 2018.