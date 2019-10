Oggi a Stoccolma riprendono le trattative sul nucleare tra USA e Corea del Nord

I rappresentanti di Washington e Pyongyang sono già arrivati a Stoccolma, dove in un centro conferenze bunker prenderanno parte ai tanto attesi colloqui sul nucleare.

Oggi in Svezia avrà luogo il nuovo summit voluto da Stati Uniti d'America e Corea del Nord per discutere la spinosa questione degli armamenti nucleari.

Nella mattinata odierna sull'isola di Lidingo, nei pressi di Stoccolma, sono giunte le automobili che trasportavano il Rappresentante speciale USA per la Corea del Nord Stephen Biegun e il diplomatico nordcoreano Kim Myong Gil.

I due veicoli, una volta ricevuto il via dalle forze di polizia dispiegate per l'occasione, si sono avviate verso il centro conferenze bunker dove avranno luogo le trattative.

La zona circostante alla struttura designata per i colloqui è stata completamente blindata dalle forze dell'ordine svedesi, che in queste ore garantiranno lo svolgimento in condizioni di sicurezza del meeting.

Secondo diversi analisti, ci sono possibilità crescenti che i due Paesi raggiungano un accordo dopo mesi di stallo e di tensione.

Le trattative sul nucleare tra USA e Corea del Nord

Quello di oggi è il secondo tentativo nel 2019 da parte di Washington e Pyongyang di affrontare il tema legato al nucleare.

A febbraio, infatti, il leader nordcoreano Kim Jong Un e il presidente USA Donald Trump si sono incontrati in Vietnam, sebbene in quell'occasione i colloqui non siano andati a buon fine.

A giugno, poi, i due leader si sono visti nuovamente, accordandosi su una ripresa delle trattative nei mesi successivi.

Nonostante le tensione di queste ultime settimane, legate ai nuovi test su missili balistici effettuati da Pyongyang, le autorità nordcoreane hanno annunciato che l'incontro tanto atteso avrebbe avuto luogo il 5 ottobre a Stoccolma.