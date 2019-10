Turchia nelle prossime ore darà il via a operazione militare aerea e terrestre in Siria - Erdogan

Ankara aveva espresso la volontà di stabilire una zona di sicurezza in Siria, al fine di condurre operazioni militari contro le milizie curde, considerate dalla Turchia alla stregua di organizzazioni terroristiche.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato in un'intervista che Ankara è pronta a dare il via ad un'operazione militare terrestre e aerea ad Est del fiume Eufrate, in Siria.

"Abbiamo terminato i preparativi, i nostri piani sono pronti e abbiamo impartito le istruzioni necessarie", ha spiegato Erdogan, precisando che l'operazione sarà lanciata "tra oggi e domani".

Erdogan aveva annunciato un'operazione contro le milizie curde dello YPG già a gennaio, ma la aveva posposta dopo una conversazione telefonica avuta con il presidente americano Donald Trump.

Negli ultimi tempi Washington e Ankara stavano collaborando per stabilire una safe zone nel territorio siriano controllato dai terroristi di Al-Nusra, sebbene le autorità turche si siano ripetutamente lamentate della lentezza con cui gli Stati Uniti stavano portando avanti le operazioni.

La questione della safe-zone in Siria

Il presidente turco Erdogan ha più volte sottolineato la necessità di stabilire al più presto una safe-zone di circa 30-40 km a est del fiume Eufrate, che rimanga sotto il controllo turco e americano, con l'esclusione totale delle milizie curde.

Nelle scorse settimane il politico ha dichiarato a più riprese che, da parte turca, i lavori stanno continuando nei modi e nei tempi concordati con Washington, e che Ankara ha già portato a termine i lavori di preparazione dell'area di sicurezza lungo il proprio confine.

Erdogan ha minacciato un'azione unilaterale in caso di mancato adempimento alla creazione della loro parte di safe-zone da parte degli Stati Uniti d'America.