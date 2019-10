Terrorismo, in Russia servizi segreti sventano quattro attentati

Come comunicato da alcuni media locali, il segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolay Patrushev ha reso noto che i servizi segreti nel corso dell'anno corrente hanno sventato quattro attentati terroristici in quattro grandi città del centro del Paese.

Le città che avrebbero dovuto essere teatro di atti terroristici sono Tula, Vladimir, Tambov e Voronezh.

Le autorità hanno reso noto che nel periodo tra gennaio e settembre le forze dell'ordine hanno fatto scattare le manette per 152 persone implicate in attività di stampo terroristico.

Patrushev ha anche sottolineato che l'11% dei locali di massima concentrazione delle persone non hanno superato i test antiterrorismo mentre un altro 22% non ha ricevuto il passaporto di sicurezza, uno speciale documento rilasciato dalle autorità russe ai locali conformi per quanto concerne le norme in materia di sicurezza.