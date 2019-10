Cybersecurity, ecco come Google aumenterà la sicurezza di Maps e Youtube

In occasione del mese sulla sicurezza informatica, Google ha annunciato delle nuove funzioni di Maps e Youtube per non incorrere in attacchi hacker e mettere al sicuro i propri dati.

Navigazione in incognito, cancellazione della cronologia, autodistruzione dei messaggi. Queste sono le novità più importanti che casa Google mette a disposizione degli utenti per aumentare la privacy e il rischio che i dati cadano nelle mani sbagliate.

Ad annunciare le nuove funzioni è Eric Miraglia, Director of Product Management, Privacy and Data Protection Office dell'azienda di Google. La prima novità sarà la modalità in incognito di Maps, che sarà disponibile su Android già a partire da questo mese.

"Quando attivate la modalità Incognito - scrive Miraglia - le vostre attività all'interno delle Mappe sul quel dispositivo, come ad esempio i luoghi che cercate, non vengono salvati sul vostro Account Google né utilizzati per personalizzare la vostra esperienza su Maps".

Cancellazione automatica della cronologia

La cancellazione automatica della cronologia su Youtube sarà un'altra innovazione che renderà più sicuro l'utilizzo dell'app e permetterà una maggiore privacy dei propri dati, che diverranno più difficilmente tracciabili.

"A maggio, abbiamo annunciato la possibilità di cancellare automaticamente la Cronologia e le Attività Web and App - che comprende le vostre ricerche e i siti che visitate - aggiunge Miraglia -. Abbiamo promesso di portare questa funzionalità su più prodotti, ora stiamo portando la funzione di cancellazione automatica alla cronologia delle visualizzazioni su YouTube. Dovete solo scegliere la durata, proprio come la Cronologia delle vostre Posizioni e l'Attività Web and App".

Assistente Google e gestione password

Sarà possibile effettuare il controllo sicurezza con Assistente Google. Basterà chiedere alla app: Ok Google, come tieni al sicuro i miei dati? "l'Assistente spiegherà come garantiamo la privacy e la sicurezza. Stiamo anche rendendo più semplice il controllo della vostra privacy con semplici comandi vocali".

Novità importanti anche per la gestione delle password. "Oggi, in occasione del Mese della Sicurezza Informatica, stiamo rendendo il password manager del vostro Account Google ancora più potente - conclude Miraglia -. Introducendo Password Checkup che, con un semplice click, dice automaticamente se una delle vostre password è debole, se è stata riutilizzata o se è stata esposta a violazione".