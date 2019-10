Greta Thunberg cambia il suo profilo dopo le parole di Vladimir Putin

In seguito alle parole del presidente russo Vladimir Putin, pronunciate a margine della "Settimana Energetica russa", l'attivista pro ambiente svedese Greta Thunberg ha aggiunto alla descrizione della sua pagina Twitter la frase "un'adolescente brava ma male informata".

Putin, per l'occasione, aveva dichiarato che probabilmente "nessuno ha spiegato a Greta che il mondo contemporaneo è complicato e multiforme, in continuo sviluppo e la gente in Africa, così come in molti paesi asiatici vuole vivere come in Svezia", spiegando che però realizzare ciò è molto più complicato di quanto si crede poiché implica un grande costo in denaro.

"Sono sicuro che Greta è una bambina brava e sincera, ma gli adulti dovrebbero fare di tutto per impedire ad adolescenti e bambini di giungere all'eccesso e proteggerli da emozioni che potrebbero rivelarsi dannose, portando a distruggerne la personalità", ha spiegato Putin.

L'intervento di Greta all'ONU

Il 23 settembre la giovane attivista svedese è intervenuta al summit climatico delle Nazioni Unite a New York, dove ha accusato i leader mondiali di "avergli tolto l'infanzia", senza aver fatto niente per combattere i cambiamenti climatici.

Le manifestazioni in tutto il mondo

Nello stesso giorno in tutto il mondo sono state organizzate manifestazioni studentesche in sostegno dell'iniziativa della Thunberg, con migliaia di ragazzi e ragazze che sono sfilate per le strade e le piazze di moltissimi Paesi, tra cui l'Italia, intonando slogan contro pro ambientalisti.