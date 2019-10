Il burqa per le donne non è obbligatorio. Lo dice il Corano (ed il leader talebano Qadir Hekmat)

"Il Corano dice solo che le donne non devono vestire in maniera immodesta" ma questo non indica l'uso obbligatorio del burqa, afferma il leader dei talebani Qadir Hekmat, durante un'intervista al giornale La Repubblica in un luogo segreto della capitale afghana, Kabul.

Uno dei massimi comandanti talebani Qadir Hekmat, responsabile politico-militare per sette province del Nord dell'Afghanistan, in un'intervista rilasciata al giornale la Repubblica, si è espresso sulla posizione delle donne nel suo Paese, affermando che nonostante le opinioni diffuse all'estero le donne in Afghanistan hanno un ruolo fondamentale e sono rispettate.

"Non è vero che siamo contrari all'istruzione femminile, basta che le scuole siano separate da quelle maschili" ha affermato il leader talebano, "nelle zone controllate da noi, le ragazze vanno a scuola regolarmente, e abbiamo anche medici donna, ce n'è sempre necessità".

Per quanto riguarda le restrizioni sull'abbigliamento femminile, il leader dichiara che "il Corano dice solo che le donne non devono vestire in maniera immodesta" e che "la Sharia prevede che le donne portino l'hijab", non facendo però riferimento all'obbligo da parte delle donne di indossare il burqa. Di conseguenza la decisione di rendere non obbligatorio l'uso del burqa nei suoi territori, sostituibile dallo hijab, detto anche "vestito secondo la shari'a".

Il burqa, di uso in Afghanistan e Pakistan, è considerato molto conservatore poiché ricopre completamente la figura femminile da capo a piedi, con due eventuali fessure per gli occhi, che comunque restano celati sotto una sorta di veletta. Lo hijab, a differenza del primo, rimane invece un indumento molto più confortevole e "libero" perché ricopre solo i capelli ma lascia scoperto il viso.

Insieme a questi due tipi di abbigliamento, esistono poi nell'Islam altri tipi di indumenti utilizzati dalle donne. Tra questi il chador, una stoffa semi circolare di colore chiaro che ricopre testa e spalle e che viene usato dalle donne in Iran, e il niqab, velo della tradizione araba preislamica e islamica, che copre l'intero corpo della donna, incluso il volto, lasciando scoperti solo gli occhi e usato in Turchia, India e Siria.