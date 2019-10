AAA: Informatori per FBI cercasi – annunci su facebook in lingua russa

Ci sono tre annunci sul social network. Il testo in inglese suggerisce di condividere le informazioni con l'ufficio di presidenza e le immagini allegate al post contengono le frasi in russo: "Non è ora di fare la tua mossa?", "È ora di costruire ponti" e "Per il bene del tuo futuro, per il futuro della tua famiglia". Non mancano, per la verità, diversi errori di punteggiatura.

Il link nei post porta alla pagina del programma di controspionaggio del dipartimento regionale dell'FBI, dove le informazioni sono duplicate nelle due lingue.

La descrizione afferma che il compito principale nella protezione del popolo americano è identificare i "servizi di intelligence stranieri ostili" e neutralizzare le loro attività nonchè invita i vistatori a dare il proprio contributo. Questo il testo completo della pagina pubblicizzata nelle due lingue:

“La missione del programma di controspionaggio presso il Washington Field Office dell'FBI è proteggere il popolo americano e sostenere la Costituzione degli Stati Uniti attraverso il rilevamento, l'identificazione e la neutralizzazione delle attività ostili di intelligence straniera. L'FBI ottiene la migliore ‘intelligence’ per combattere questa minaccia attraverso le informazioni fornite dal pubblico. Se hai informazioni che possono aiutare l'FBI a compiere questa missione, vieni a farci visita di persona a: Washington Field Office - 601 4th Street NW - Washington, D.C. 20535. Le informazioni fornite verranno gestite in modo riservato e le nostre interazioni con voi saranno professionali e rispettose della vostra sicurezza”.

Ora che lo abbiamo tradotto anche in italiano se volete, ed avete notato delle attività sospette ed ostili, potete anche voi partecipare alla missione di intelligence e segnalarle all’ufficio sulla quarta strada a Washington.