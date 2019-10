Lasciami dormire! Cucciolo di Golden Retriever fa un pisolino in una cuccia davvero speciale - Video

Non svegliare il can che dorme, recita il famoso proverbio. Un adagio sicuramente vero, specie se il cane in questione è un piccolo, indifeso cucciolo di Golden Retriever.

Un concetto evidentemente non chiaro al padrone del cucciolo in questione, protagonista di un video che spopola su Instagram.

La simpatica scena si apre con l'animale che sta schiacciando un pisolino sotto un armadio, evidentemente al termine di una giornata molto faticosa.

Tutto bene fino a quando spunta una mano che impunemente strappa dalle braccia di Morfeo il povero cucciolo che, una volta svegliatosi, non ha neanche la forza di controbattere e crolla a terra, stanco morto.