WhatsApp sta testando messaggi che si autodistruggono

La nuova funzione per l’autodistruzione dei messaggi è apparsa per la prima volta nella versione 2.19.275 dell'app Android, ma WABetaInfo, che per primo ha scoperto la funzione, ha osservato che potrebbe non essere ancora disponibile per tutti nella beta.

L’autodistruzione dei messaggi potrebbe essere utile a chiunque abbia bisogno d'inviare informazioni sensibili che non vogliono renderle disponibili in modo permanente. Questa funzione è stata già vista nell'app di messaggistica Telegram, che ti consente d'inviare messaggi autodistruggenti utilizzando la funzione Chat segrete dell'app. Gmail ha anche aggiunto una funzionalità simile nella sua riprogettazione l'anno scorso.

Attualmente, l'implementazione della funzione di WhatsApp sembra molto più semplice, anche se WABetaInfo osserva che è attualmente in fase di sviluppo e probabilmente sarà soggetta a modifiche. Nella sua forma attuale, WhatsApp ti consente d'impostare i messaggi da eliminare dopo 5 secondi o un'ora (non c'è nessuna via di mezzo) e la funzione sembra essere disponibile solo nelle chat di gruppo, dove devi impegnarti a inviare ogni messaggio nella chat eliminato dopo un determinato periodo di tempo.

WABetaInfo non ha dettagli su quando la funzione potrebbe essere disponibile per tutti o su quali funzionalità alla fine avrà. Ma la promessa di un po 'più di sicurezza nell'app di messaggistica più famosa al mondo non è una cosa negativa.