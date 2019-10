Petizione di 145 scienziati italiani sul clima, l’uomo non è unico responsabile

Un gruppo di 145 scienziati italiani ha presentato un appello alle autorità del nostro paese nel quale sostengono che non esista un consenso scientifico sulla responsabilità dell’uomo del riscaldamento globale.

L’appello è stato firmato da noti e prominenti ricercatori e docenti italiani, tra i quali ci sono il fisico Antonino Zichichi, il docente di fisica dell’atmosfera Franco Prodi e Renato Ricci presidente delle società di Fisica italiana ed europea.

Secondo i firmatari del documento "il riscaldamento globale antropico scrivono i firmatari è una congettura non dimostrata e dedotta solo da alcuni modelli teorici climatici”.

Infatti il gruppo di scienziati sostiene che “la letteratura scientifica recente ha messo sempre più in evidenza l'esistenza di una variabilità climatica naturale legata soprattutto ai grandi cicli millenari, secolari e pluridecennali dell'attività solare e della circolazione oceanica, che sono stati responsabili di altri periodi caldi degli ultimi 10.000 anni".

Inoltre credono che non esista “il cosiddetto consenso scientifico a favore del contributo antropico”.

Chiedono dunque di evitare di adottare politiche di “riduzione acritica della immissione di anidride carbonica in atmosfera con l'illusoria pretesa di governare il clima” data “l’importanza che hanno i combustibili fossili per l'approvvigionamento energetico dell'umanità”.

Gli scienziati aderiscono a un documento sottoscritto da 500 ricercatori provenienti da tutto il mondo col titolo “There is no climate emergency” inviato in precedenza al Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres.

Nel documento sopracitato si dichiara che “i modelli di circolazione generale del clima su cui si basa attualmente la politica internazionale sono inadatti al loro scopo. Pertanto, è crudele e imprudente sostenere la sperimentazione di trilioni di dollari sulla base dei risultati di tali modelli immaturi. Le politiche climatiche attuali minano inutilmente e gravemente il sistema economico, mettendo a rischio le vite di persone di paesi ai quali è negato l’accesso a una energia elettrica economica e affidabile”.