USA: Bombardiere B-1B verrà dotato da armi ipersoniche a lungo raggio

Durante un recente "dimostrazione" di un vano bombe di un bombardiere B-1B, i tecnici dell'Aeronautica USA hanno dimostrato che la piattaforma può trasportare fino a quattro armi ipersoniche.

“In una dimostrazione che ho visto di recente, la paratia si muove come progettato... quando si prende un CRL (lanciatore rotante convenzionale) come progettato. Il modello con il quale erano dotate era per una delle più grandi armi ipersoniche. Sarà in grado di trasportare internamente quattro o più armi ipersoniche. È evidente il potenziale”, ha detto ai giornalisti il ​​generale Timothy Ray, comandante dell'Air Force Global Strike Command.

Ray ha detto che l’attuale flotta di bombardieri come il B-1, il B-52 e il B-2 dovrà restare in servizio fino a quando il nuovo B-21 Raider arriverà in numero sufficiente. Tuttavia, i tempi di quelli che sono considerati "numeri sufficienti" sono ancora oggetto di valutazione da parte dei pianificatori dell'aeronautica. L’aeronautica ha detto in precedenza che prevede almeno l’introduzione di 100 B-21. Tenendo conto che i dati sono in evoluzione, Ray ha espresso le sue preferenze riguardo ad alcuni dettagli sulle armi per l'attuale flotta.

“La mia preferenza sarebbe che tutti abbiano piloni alari esterni per un pò di carico e un vano bombe capiente. I piloni alari esterni dovranno essere in grado di trasportare armi ipersoniche più piccola insieme a JASSM (Missile congiunto aria-terra), JASSM ER (a portata estesa) e LRASM (missile anti-nave a lungo raggio). È evidente una maggiore versatilità per la configurazione di quel velivolo”, Ray disse.

Sebbene il B-1B sia un bombardiere a grande cellula, la possibilità di trasportare internamente quattro armi ipersoniche più grandi con una paratia estensibile porta un vantaggio significativo, hanno detto i funzionari dell'Aeronautica.

I progetti ipersonici dell'aviazione degli Stati Uniti

I bombardieri non sono l'unico obiettivo del programma Air Force. L’aviazione sta lavorando con Lockheed su due programmi principali: l'Hypersonic Conventional Strike Weapon e l'AGM-183A Air Launched Rapid Response.

La DARPA e l'Aeronautica stanno anche lavorando al programma Tactical Boost Glide (TBG), descritto in un rapporto del Congressional Research Service del settembre 2019 come "un velivolo a planata ipersonico a forma di cuneo capace di volare a Mach 7+ che "mira a sviluppare e dimostrare tecnologie per realizzare futuri sistemi di a planata ipersonici a lancio tattico, lanciati dall'aria".