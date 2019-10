Modella brasiliana di Playboy ha i glutei più belli del mondo

Il concorso si è concluso ieri a Città del Messico. Il secondo posto se lo è aggiudicato la francese Rayane Laura Souza, mentre il terzo è stato conquistato dalla britannica Jessica Lopes.

Quest'anno la competizione per la prima volta è stata di livello internazionale. In precedenza si svolgeva solo in Brasile con la partecipazione di ragazze proveniente da questo Paese, ma quest'anno hanno preso parte modelle provenienti da Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Messico e Australia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝙎𝙪𝙯𝙮 𝘾𝙤𝙧𝙩𝙚𝙯 (@suzycortezoficial) in data: 29 Set 2019 alle ore 7:08 PDT

La Cortez aveva già vinto il concorso Miss BumBum nel 2015.

Concorso Miss BumBum

Il concorso Miss BumBum è stato fondato da Cacau Oliver, un imprenditore 40enne, nel 2011. Per otto anni l'evento si è svolto in Brasile con 27 ragazze selezionate per la finale in rappresentanza di tutti gli Stati del Paese. In base al regolamento della competizione, le partecipanti non possono aver fatto interventi di chirurgia plastica per modificare le dimensioni o la forma dei glutei.