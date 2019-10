Dimostrazione di forza cinese: a Pechino organizzata la più grande parata militare

La parata si è svolta sulla piazza principale della capitale cinese Tiananmen.

L'evento odierno è stato il più grande degli ultimi decenni. Dal palco il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping, vestito con la tradizionale veste maoista sfoggiata nelle grandi occasioni, ha dichiarato che "non c'è forza che possa scuotere le fondamenta di questa grande nazione. Nessuna forza può fermare il popolo e la nazione cinese dal continuare nei propri progressi".

Ha inoltre aggiunto che la Cina si batterà per la "completa riunificazione" del Paese in un riferimento diretto a Macao e Taiwan e soprattutto Hong Kong, dove sono in corso forti proteste in concomitanza con la festa nazionale cinese.

In Cina raramente si svolgono parate militari e in questa occasione la leadership cinese non si è lasciata sfuggire l'occasione per mettere in mostra gli ultimi sviluppi militari. In particolare sono stati fatti sfilare i nuovi missili balistici intercontinentali Df-41, capaci di raggiungere tutto il territorio statunitense, e i droni Sharp Sword, lanciabili da una portaerei e in grado di aggirare sofisticati sistemi di contraerea.

Alla parata hanno preso parte quasi 15mila soldati, 580 pezzi unità militari e 160 tra aerei ed elicotteri.

Notiamo che l'Esercito Popolare di Liberazione della Cina ha 22 anni in più dello stesso Stato cinese.