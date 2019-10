Radar tedesco rileva due aerei stealth F-35 americani

Il produttore di radar tedesco Hensoldt ha affermato di essere riuscito a rilevare due caccia stealth statunitensi F-35 da un allevamento di pony da quasi 150 chilometri di distanza durante uno spettacolo aereo.

Gli aerei da guerra di quinta generazione sono stati tracciati dal sistema radar passivo TwInvis di Hensoldt, che è dotato di sofisticati sensori e processori.

Il sistema TwInvis è in grado di eludere le funzioni di occultamento offerte dalla tecnologia stealth dell'F-35 osservando le emissioni elettromagnetiche nell'atmosfera, compresi i segnali delle stazioni radio e televisive, nonché le torri dei telefoni cellulari.

Per quanto riguarda i due aerei F-35, sono stati rilevati dopo essere stati mandati in Germania dalla Base americana di Luke in Arizona per Berlin Air Show.

Secondo quanto riferito, gli F-35 non sono mai volati durante lo spettacolo aereo, quindi il radar passivo situato in un angolo del campo di aviazione non poteva essere testato sugli aerei da guerra.

Tuttavia, Hensoldt ha tenuto d'occhio gli F-35 e, dopo che i produttori di radar hanno scoperto che gli aerei da combattimento si stavano preparando a lasciare la Germania per gli Stati Uniti, hanno immediatamente attivato il sistema TwInvis situato in un vicino allevamento di pony.

Il portavoce dell'Ufficio del programma congiunto F-35 si è rifiutato di commentare la questione mentre il portavoce di Lockheed Michael Friedman ha scritto in una dichiarazione a Defense News che "quando l'F-35 non è in missioni operative che richiedono invisibilità radar, come ad esempio voli durante spettacoli, voli di trasferimento o di addestramento - si assicurano che i controllori del traffico aereo e altri siano in grado di rilevare il loro volo per la sicurezza dello spazio aereo".

I grandi interrogativi dell’F-35

L'incidente di localizzazione segnalato arriva mentre, secondo quanto riferito, l'F-35 continua ad affrontare alcuni problemi anche se lo sviluppo è iniziato diversi decenni fa e lo stanziamento per l'aereo ha superato $ 1 trilione di dollari.

Secondo i documenti ottenuti da Defense News, alcuni piloti dell'F-35 subiscono picchi di pressione nella cabina che causano loro dolore all'orecchio e al seno, mentre i getti subiscono danni strutturali a velocità superiori a Mach 1.2 e hanno problemi a operare in zone con tempo freddo.