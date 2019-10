Olanda, migliaia di trattori diretti verso l’Aia per protestare contro il governo

Gli agricoltori stanno percorrendo la strada verso la capitale politica del paese come parte della protesta #Agractie contro il piano del D66 (partito politico Democratici 66) di dimezzare la quantità di mucche nei Paesi Bassi al fine di ridurre le emissioni di azoto e liberare spazio per più case.

Circa 10.000 agricoltori si stanno recando all'Aia non solo per i motivi sopracitati ma anche per essere stati ingiustamente accusati del problema dell'inquinamento da azoto nel paese, una delle principali questioni politiche nei Paesi Bassi al momento.

1075 km file! door #boerenprotest. Slecht weer en ongelukken spelen ook een rol.

Drukste #ochtendspits ooit, groeit nog steeds. pic.twitter.com/XDXPcHW9OV — ANWBverkeer (@ANWBverkeer) October 1, 2019

​L'organizzazione stradale e automobilistica del paese, ANWB, ha dichiarato in un comunicato che nel paese ci sono lunghi ingorghi causati dai trattori: oltre 1.000 chilometri di strade sono del tutto intasate.

Boze boeren op de A12 #boerenprotest pic.twitter.com/MbptdEg672 — Martijn van der Zande (@vanderzande) October 1, 2019

​Si tratta di una delle peggiori paralisi stradali della storia del paese europeo con code di 40km solo sulla strada tra Utrecht e l’Aia.

Ook op de #A15 ter hoogte van Ridderkerk is er een stoet onderweg. pic.twitter.com/PpiQxr3jW7 — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) October 1, 2019

​Le organizzazioni agricole affermano che i loro membri sono stufi di essere descritti da politici, media e attivisti come inquinanti e maltrattatori di animali. Il consiglio comunale dell'Aia ha dato il permesso a 75 trattori di raggiungere la città e gli altri saranno dirottati sulla spiaggia di Scheveningen o nel parcheggio della squadra di calcio ADO Den Haag. Almeno un agricoltore è già stato arrestato per aver guidato in posti vietati per evitare blocchi stradali.