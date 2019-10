Manifestanti antifascisti bloccano e urlano insulti contro coppia di anziani - video

La brutta scena si è svolta in mezzo a una aggressiva protesta di antifascitsti fuori dal Mohawk College di Hamilton, in Ontario, domenica. Il video dell'evento, condiviso sui social media, mostra una coppia di anziani che tenta di attraversare la strada sulle strisce pedonali mentre quattro manifestanti mascherati gli impediscono il passaggio aggredendoli verbalmente.

La coppia è rimasta calma, apparentemente cercando di ragionare con i manifestanti. Una attivista mascherata urla a squarciagola alla donna anziana “nazi scum off the street" (feccia nazista via dalla strada) e in seguito fa un gesto aggressivo della mano all'uomo che la accompagna.

Gli attivisti dell'Antifa avevano i volti nascosti da sciarpe e felpe durante la “manifestazione”, mentre uno indossava una maschera da sci. Si sentono altri attivisti urlare "feccia nazista via dalla strada!" Non è chiaro come siano iniziate le discussioni tra i manifestanti e la coppia di anziani e se alla fine abbiano lasciato andare la coppia.

Antifa protesters scream at & block elderly couple outside an event featuring conservative politician @MaximeBernier & @RubinReport. Further violence broke out, leading to two arrests. Mohawk College had faced massive campaign to cancel the event. pic.twitter.com/D49dTcMi4X — Andy Ngo (@MrAndyNgo) September 30, 2019

​Il modo in cui gli antifascisti hanno trattato la coppia, tuttavia, ha suscitato indignazione su Twitter. "Questo mi fa star male", ha scritto una persona.

The poor woman couldn't even walk by herself. Do these guys think there tough for picking on the elderly? — さとりちえんのペット Clone394🇧🇸 (@Clone394) September 30, 2019

"La povera donna non poteva nemmeno camminare da sola. Questi ragazzi pensano che di essere forti a prendersela con gli anziani? ”, Ha detto un altro commentatore.

Gli attivisti dell'Antifa si sono presentati fuori dal Mohawk College per protestare contro il politico Maxime Bernier, che stava organizzando una raccolta fondi. Dopo aver lavorato brevemente come ministro degli Esteri alla fine degli anni 2000, l'anno scorso ha lasciato i Tories canadesi per formare il Partito popolare di destra.

Bernier è a favore di leggi sull'immigrazione più rigorose e si oppone fermamente a quello che chiama "l'estremo multiculturalismo e il culto della diversità" del Primo Ministro liberale in carica Justin Trudeau. Ciò ha innescato prevedibilmente l'ira degli Antifa, che si sono presentati per protestare contro diversi eventi di Bernier in tutto il paese.

Absolute chaos at mohawk college as a third person is arrested at Maxime Bernier event. pic.twitter.com/X1xm2pXwii — Kelly Botelho (@botelhok) September 29, 2019

​La manifestazione di domenica è stata segnata da sporadici scontri tra i manifestanti e i sostenitori di Bernier. La polizia è intervenuta, arrestando quattro persone.