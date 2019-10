"Non ne sappiamo niente": Ministero difesa Norvegia su presunti soldati russi sul suolo norvegese

Le voci sui presunti soldati delle forze speciali russe alle Svalbard e nella stessa Norvegia non sono corrette, ha dichiarato il ministero della Difesa norvegese, le forze armate e il servizio di sicurezza della polizia norvegese PST, smentendo i precedenti rapporti di media indipendenti.

“È completamente sconosciuto al Ministero della Difesa e alle Forze armate che vi sia stata attività militare russa sul suolo norvegese. Ciò include le Svalbard”, ha dichiarato un portavoce delle forze armate norvegesi.

Il servizio di sicurezza della polizia PST ha anche respinto le accuse dell’incursione russa e delle esercitazioni di sabotaggio.

"Non abbiamo alcuna prova per dire che questo rapporto sia vero", ha detto il PST.

La scorsa settimana, la Russia ha effettuato delle esercitazioni militari nel Mare di Barents, cosa confermata dalle autorità russe e norvegesi. Le manovre si sono svolte nelle aree marittime vicino alle Svalbard, ma non ha mai violato alcuna normativa internazionale.

I presunti avvistamenti di soldati russi

In precedenza, il sito web indipendente pacifista AldriMer ha riferito, citando diverse "fonti d'intelligence alleate" non specificate che i soldati russi d'élite noti come Spetsnaz e persino "personale paramilitare" sono stati avvistati nell'arcipelago artico delle Svalbard. Secondo AldriMer, le informazioni sui soldati russi sono state intercettate dagli aerei di sorveglianza statunitensi. Inoltre, il sito web ha riferito che il personale dell'intelligence russa ha effettuato "missioni di ricognizione nella Norvegia continentale", in abiti civili.

Mentre la notizia ha ricevuto poca diffusione nei media norvegesi mainstream, è stata ampiamente diffusa sui social media. L'ambasciata russa a Oslo ha condannato fermamente i rapporti, definendoli come "fake news" e una "grossa provocazione" nel tentativo di garantire ulteriori fondi alla difesa gonfiando la presunta "minaccia russa". Ora, anche le autorità norvegesi sono intervenute per confutare queste voci.

Secondo il Trattato delle Svalbard del 1920, la Norvegia ha la sovranità sull'arcipelago, mentre altri firmatari, compresa la Russia, mantengono il diritto di esercitare attività commerciali sul suo territorio.