Greta Thunberg invitata a tenere un discorso alla Duma

Il parlamentare ha invitato la giovane eco-attivista con una lettera all'ambasciata svedese in Russia.

"...Conosco le preoccupazioni dei giovani russi sulle questioni ambientali globali e su come possa essere difficile per i politici scendere a compromessi anche su questioni così vitali. Noi, come rappresentanti delle giovani generazioni, non dovremmo tacere quando si tratta del nostro futuro e non permetteremo di condannarci all'estinzione. Da parte mia la invito a tenere un discorso ai giovani della Russia nella Duma di Stato in qualsiasi data a lei conveniente", riporta la lettera.

Nella sua lettera, Vlasov ha sottolineato di essere il più giovane deputato della Duma di Stato. Ha anche sottolineato di apprezzare la forza di volontà e dell'energia con cui l'eco-attivista sta combattendo per salvare il pianeta.

Inoltre, il parlamentare ha inviato una lettera all'ambasciatore di Svezia in Russia, Malena Mard.

"A causa della mancanza d'informazioni sull'esatto luogo di residenza di un cittadino del Regno di Svezia, Tintin Eleanor Hernman Thunberg, vi chiedo di aiutarci nel trasferimento e nella traduzione del contenuto della lettera allegata", ha scritto il deputato.

L’attivista adolescente Greta Thunberg l'anno scorso invece di frequentare la scuola ha avviato un picchetto davanti al parlamento svedese con la richiesta alle autorità di rafforzare le misure per combattere i cambiamenti climatici. La sua iniziativa si è evoluta nel movimento internazionale per l'azione per il clima Fridays for future. Secondo le conclusioni del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (MGIEC), l'umanità deve ridurre significativamente le emissioni di CO2 per prevenire il riscaldamento di oltre 1,5 gradi. Tuttavia, finora solo 12 paesi hanno confermato ufficialmente i propri impegni di riduzione delle emissioni.

Thunberg ha anche parlato al Summit delle Nazioni Unite sul clima a New York.