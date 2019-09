Lancio del missile Topol-M dal cosmodromo di Plesetsk - Video

Nel filmato, che dura poco più di un minuto con riprese da diverse angolazioni, viene immortalato il momento in cui il missile lascia la postazione di lancio.

Come specificato dal ministero della Difesa russo, la testata del missile usata nel test è arrivata a destinazione in una zona della Kamchatka come previsto.

Il test di lancio è stato effettuato con lo scopo di confermare le prestazioni di volo del razzo.

​Topol-M è un sistema missilistico strategico sviluppato tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90. Nella versione adatta per il lancio da una postazione sotterranea è entrato nell'arsenale dell'esercito russo nel 2000.