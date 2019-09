Deputati lituani boicottano sessione APCE dopo reintegro Russia

Emanuelis Zingeris, membro del partito conservatore Unione della Patria, e il liberale Simonas Gentvilas hanno deciso di non partecipare alla sessione autunnale dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE) per protestare contro il reintegro della Russia nell'organizzazione, riferisce Sputnik Lituania.

La sessione autunnale dell’APCE si tiene a Strasburgo dal 30 settembre al 4 ottobre. La nuova delegazione dell'Ucraina all’APCE ha rifiutato ufficialmente di parteciparvi a causa della reintroduzione della Russia.

"Dopo la richiesta di Yasko (il capo della delegazione ucraina all’APCE). Per solidarietà, non possiamo rinunciare a questo. Ecco perché abbiamo deciso all'unanimità di non partecipare alla sessione autunnale dell'assemblea, visto l'abbandono degli obblighi internazionali da parte della Russia e l'ulteriore dimostrazione di aggressione militare", afferma Zingeris su Facebook.

La reintroduzione della Russia nell’APCE

Il 26 giugno, APCE ha ripristinato completamente i poteri della delegazione russa, che è stata in grado di partecipare alla sessione di giugno. Le misure di discriminazione nei confronti dei parlamentari russi sono state introdotte dopo la riunificazione della Crimea con la Russia. Dall'aprile 2014 la delegazione russa all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa è stata privata dei diritti di voto a causa degli eventi in Ucraina e del ritorno della Crimea.

Le relazioni tra la Federazione Russa e i paesi occidentali sono peggiorate a causa della situazione in Ucraina, dove nel 2014 ha avuto luogo un colpo di stato. I paesi occidentali hanno accusato la Federazione Russa d'intromettersi negli affari ucraini e hanno imposto sanzioni. Mosca ha ripetutamente smentito tali accuse. Allo stesso tempo, la Federazione Russa ha ripetutamente sottolineato che non è parte del conflitto intra-ucraino od oggetto degli accordi di Minsk sulla risoluzione nel Donbass.