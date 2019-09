Ma che modi da dromedario! Quando il camelide è veramente maleducato (e affamato) – Video

Ha iniziato la Camel a far confusione, il famoso marchio di sigarette introdotto dall'azienda statunitense R. J. Reynolds Tobacco Company nel 1913. Per simbolo si scelse un dromedario e tutti iniziarono ad associare quella singola gobba al cammello. In realtà in italiano si dovrebbe sempre distinguere tra dromedari, con una gobba, e cammelli, con due gobbe. Gli anglosassoni tuttavia chiamano ‘camel’ qualsiqasi tipo di camelide, sia il dromedario che il cammello per cui, anche noi oramai non distinguiamo più.

In raltà a parte il numero delle gobbe, si tratta di due specie completamente differenti. Almeno stando a quello che viene postato sui social. I dromedari quando affamati sono di una 'maleducazione' ed invadenza impressionante.

I can’t stop laughing 😂 pic.twitter.com/q7nT4vAlCL — Yashar Ali 🐘 (@yashar) September 29, 2019

Invadenti e sfrontati ma non pericolosi, altrimenti i malcapitati non riderebbero così tanto