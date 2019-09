“Mi gioco la valigia sul rosso” – la mania delle roulette alla consegna bagagli in aeroporto

Non sappiamo chi per primo abbia avuto l’idea, certo ha qualcosa di geniale. Sopratutto se la città ospita un casinò vero e proprio, modo migliore per fargli pubblicità non ce n'è.

In effetti, a pensarci bene, la consegna dei bagagli all’arrivo è uno dei momenti più noiosi dell’intero viaggio. I passeggeri non vedono l’ora di ritirare i bagagli e andarsene in albergo o a casa e se ne stanno lì davanti al nastro trasportatore stanchi ed annoiati. Ecco allora che alcuni aeroporti hanno introdotto un qualcosa che, a costo quasi zero, carica di adrenalina un momento che, altrimenti, sarebbe completamente apatico.

Chissà dove finirà la valigia? Rosso? Nero? O magari proprio lo Zero Verde? Tutti possono scommettere e c’è anche chi prova ad indovinare il numero secco. Chi vince però non ci speri che l’aeroporto paghi la posta. Serve a passare il tempo e fare scommesse con gli amici, mica è un vero gioco d’azzardo.

Aeroporto Krabrovo di Kaliningrad (Russia)

В аэропорту Храброво можно сыграть в рулетку: куда упадёт твой чемодан! pic.twitter.com/OBtGmoeObz — Мурбанистика (@ktvsiy) September 28, 2019

​Aeroporto di Francoforte (Germania)

​Aeroporto Charles de Gaulle di Parigi (Francia)

They need this roulette table styled luggage carousel for Paris CDG airport... its all on green. pic.twitter.com/dvoo8LB8xA — Phil Marron (@phil_marron) January 15, 2017

​Aeroporto Luis Muñoz Marín di San Juan (Porto Rico - USA)

Puerto Rico's largest roulette unveiled at the Luis Muñoz Marín International Airport's baggage claim, designed by Casino Metro. pic.twitter.com/lJn9n7CuuR — News is my Business (@newsismybusines) December 6, 2016

​Aeroporto Marco Polo di Venezia (Italia)

AIRPORT ADVERTISING

"Casino Di Venezia". A traditional luggage claim belt turned into a giant roulette wheel at Venice Marco Polo Airport pic.twitter.com/RVu3B0Poeh — World Air Photo (@planenut27) March 9, 2017

