Duo mortale: il drone stealth russo "Okhotnik " in volo insieme a un Su-57 (VIDEO)

I momenti spettacolari della missione di addestramento sono stati ripresi in un video pubblicato dal ministero della Difesa russo. Il video mostra i due velivoli decollare e solcare i cieli a pochi metri di distanza l'uno dall'altro.

Il volo congiunto non è stata condotto solo per lo spettacolo: l’accoppiata con il drone in realtà consente al Su-57 di espandere la sua copertura radar e attaccare i suoi obiettivi senza entrare nell'area di difesa aerea del nemico.

L’Okhotnik è un drone a fusoliera ad ala volante, soluzione aeronautica adottata dal bombardiere stealth americano B-2 Spirit. I militari hanno affermato che il "materiale speciale e il rivestimento" utilizzati nel suo design consentono all’aereo di evitare quasi completamente il rilevamento da parte dei moderni sistemi radar.

L'UAV è decollato per la prima volta ad agosto e finora non si sa molto. I rapporti dei media affermano che il velivolo ha un peso al decollo di oltre 20 tonnellate e può raggiungere velocità supersoniche. Oltre a svolgere missioni di sorveglianza si dice anche che il drone sia in grado di trasportare armi nel vano bombe.

Il Su-57 è il primo jet da combattimento di quinta generazione della Russia, progettato per la superiorità aerea e operazioni di attacco. Il volo inaugurale ha avuto luogo nel 2010 e l'aereo è già stato testato in condizioni di combattimento in Siria. I primi Su-57 dovrebbero entrare in servizio nell'aeronautica russa entro la fine dell'anno.