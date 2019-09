Testimone di Geova rifiuta trasfusione, muore in ospedale per una gastrite

Una donna settantenne testimone di Geova ha deciso di lasciarsi morire all'ospedale Piedimonte Matese dopo aver rifiutato una trasfusione di sangue. Il primario dell'ospedale, Gianfausto Iarrobino, ha riferito: "L'avrei salvata al 100%. Figli e parenti in solidarietà con lei”.

Una donna di 70 anni, una testimone di Geova, ha rifiutato una trasfusione di sangue e di conseguenza è morta venerdì scorso all'ospedale Piedimonte Matese di Caserta. La donna è stata ricoverata in ospedale sei giorni fa con forte dolore addominale. I medici le hanno diagnosticato una "gastrite sanguinante" e, per farsi salvare, a detta del medico, sarebbero bastate delle trasfusioni di sangue, cosa che la donna, ha rifiutato in aderenza dei precetti della sua fede.

La donna ha firmato due volte la cartella clinica chiedendo di non ricevere trasfusioni. “Non si può obbligare il paziente, in questi casi. Lei era lucida e ha firmato la cartella clinica chiedendo di non volere trasfusioni”, continua il medico sui social.

Il medico ha criticato non solo la scelta della donna, ma anche la religione e la reazione dei suoi figli alla morte dell’anziana: i figli si sono esaltati dicendo:" mamma sei stata grande, hai dato una lezione a tutti i medici ed a tutto il reparto".

In questi casi i medici possono fare richiesta alla magistratura o alla prefettura per procedere con una segnalazione scritta con contestuale richiesta al giudice di emettere un provvedimento d'urgenza per una trasfusione coatta.

In questo caso però la signora era pienamente consapevole dei rischi che affrontava con il suo rifiuto ed ha firmato ben 2 volte in cartella che rifiutava la trasfusione.

“Il giudice interpellato non mi ha consentito la trasfusione. Non ho potuto far nulla”, ha dichiarato il primario.