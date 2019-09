Israele arresta sospetti responsabili di esplosioni in Cisgiordania

Le forze di difesa israeliane hanno arrestato i terroristi sospettati di aver compiuto un esplosione vicino all'insediamento di Dolev in Cisgiordania. Questo è stato riportato nell'account Twitter dell'esercito israeliano.

Come risulta dall’annuncio, sono quattro i membri del Fronte popolare per la liberazione della Palestina arrestati da Israele, tutti residenti nella regione di Ramallah.

Al momento dell'arresto i sospetti pianificavano ulteriori attacchi, tra cui sparatorie e rapimenti. Durante i raid, le forze di sicurezza hanno anche trovato e disinnescato un dispositivo esplosivo improvvisato creato dal gruppo.

L'esercito israeliano ha condotto una massiccia campagna di arresti nei confronti degli attivisti del Fronte popolare per la liberazione della Palestina in Cisgiordania: in tutto 27 persone sono state arrestate, ha riferito a Sputnik un membro del Comitato centrale del Fronte popolare, Hani al-Tauabta.

"L'esercito israeliano di occupazione ha effettuato di notte (da sabato a domenica) e all'alba una massiccia campagna per arrestare gli attivisti del Fronte Popolare in Cisgiordania", ha detto al-Tawabta.

Si noti che a questo proposito, le autorità israeliane hanno completamente chiuso la Cisgiordania e la Striscia di Gaza in occasione delle festività ebraiche.

L’esplosione

L'esplosione è avvenuta nell'area dell'insediamento ebraico di Dolev sulla sponda occidentale del fiume Giordano il 23 agosto. A causa di essa una ragazza israeliana, Rina Shnerb, è morta, mentre suo padre e suo fratello sono rimasti feriti. Alla fine di agosto, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che un nuovo distretto nell'insediamento ebraico prenderà della ragazza uccisa nell’esplosione.

In precedenza, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva promesso di annettere la Valle del Giordano (Cisgiordania) e la parte settentrionale del Mar Morto se Likud avesse vinto le elezioni parlamentari. Secondo lui, in questa maniera si potrà impedire alla Giudea e alla Samaria di trasformarsi in un altra Striscia di Gaza. Le Nazioni Unite hanno definito tali azioni una violazione del diritto internazionale.