Uber per elicotteri: ecco la nuova frontiera del trasporto

Viaggiare in un taxi elicottero sarà certamente uno sfizio piuttosto costoso, ma potrebbe essere decisamente adatto per coloro che non hanno tempo da perdere.

La compagnia statunitense Voom ha iniziato a fornire ai propri passeggeri un servizio di elitaxi, decisamente avvenieristico.

Le prime cinque tratte del nuovo Uber aereo sono state inaugurate a San Francisco, dove gli elicotteri collegheranno cinque aeroporti nei pressi della metropoli. Gli abitanti ora potranno godersi questa particolare possibilità.

Per prenotare un posto in uno degli elicotteri di Voom, i clienti possono effettuare una prenotazione attraverso una speciale applicazione o tramite il sito dell'azienda, così come succede con i normali taxi.

Tuttavia, un posto può essere riservato non più tardi di un'ora prima del decollo, consultando dunque gli orari proposti dalla compagnia.

Grazie a Voom, sarà possibile spostarsi da un aeroporto all'altro in meno di 20 minuti, mentre lo stesso tragitto in macchina ne porta via non meno di 40, rendendo questo servizio particolarmente appetibile a coloro che si trovano spesso a viaggiare per lavoro dalle parti di San Francisco e della Silicon Valley.

Ma quanto costa questo elitaxi? Beh, di certo si tratta di uno sfizio piuttosto costoso, considerando che il prezzo medio per un collegamento supera facilmente i 200 dollari a tratta.

Altre iniziative simili

Quello offerto da Voom non è però il primo servizio di elitaxi in America; prima della compagnia di San Francisco, già Blade e Uber avevano cominciato ad offrire dei voli andata e ritorno tra l'aeroporto internazionale JFK di New York e Manhattan.

Anche in Russia, la compagnia Yandex ha annunciato di volersi cimentare nella creazione di una rete di collegamenti in elitaxi.