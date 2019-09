Schwarznegger chi? Questo cane è pronto per un concorso di bodybuilding - Video

In un video apparso sul canale reddit /Wtf, uno stranissimo esemplare di bull dog mette in mostra i propri, definitissimi muscoli.

In molti appassionati di culturismo, il video che state per vedere, potrebbe suscitare invidia; per tutti gli altri, invece sarà impossibile opporsi allo stupore e all'ilarità.

La qualità della muscolatura dell'animale è davvero impressionante e, ne siamo sicuri, anche voi avreste paura ad incontrare questo provetto Arnold Schwarznegger.