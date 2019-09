Elezioni nel terrore in Afghanistan: bassa affluenza, esplosioni e missili contro i seggi

Ghazni, una città all’est dell’Afghanistan, è stata colpita da 6 missili, lo riferisce il canale televisivo afghano 1TV. Non ci sono informazioni su vittime o feriti.

Un attacco missilistico è avvenuto anche nella provincia meridionale di Helmand: almeno 9 razzi sono stati lanciati sulle città di Lashkar Gah e Gereshk.

Più di 20 persone sono rimaste ferite nel giorno delle elezioni presidenziali. In particolare, 18 feriti sono stati ricoverati in una clinica della Ong italiana Emergency che opera in Afghanistan.

“18 feriti in numerosi scontri consegnati al nostro ospedale di Kabul, almeno altre 8 persone in procinto di arrivare. Le notizie sugli incidenti arrivano da tutto il Paese nel giorno delle elezioni in Afghanistan. Una delle nostre ambulanze è stata attaccata, il nostro collega che la stava guidando è rimasto ferito, come i parenti che stavano accompagnando il paziente”, ha dichiarato Emergency, che fornisce assistenza medica gratuita alle vittime del conflitto in Afghanistan.

#Afghanistan in giornata di elezioni arrivano notizie di incidenti da tutto il Paese. Anche una nostra ambulanza coinvolta accidentalmente in scontro a fuoco; feriti il nostro collega infermiere a bordo e il parente che accompagnava il paziente trasportato. #AfghanElections2019 — EMERGENCY (@emergency_ong) September 28, 2019

La conclusione delle operazioni di voto era prevista per le 15.00 (12.30 ora italiana) ma i seggi elettorali sono stati chiusi alle 17.00 (14.30 ora italiana). Circa 9,6 milioni di cittadini afghani si sono registrati per scegliere uno dei 15 candidati.

Il canale televisivo afghano Tolo News intorno alle 16.40 ha riferito che hanno votato meno di 2 milioni di persone (circa il 20%).

Le elezioni si sono svolte con misure di sicurezza rafforzate sullo sfondo delle minacce lanciata dal gruppo radicale dei Talebani: il governo ha dislocato circa 72 000 agenti per garantire la sicurezza dei seggi elettorali.

Stamattina, dopo un’esplosione vicino ad una sede elettorarale nella città di Kandahar, sono state ferite almeno tre persone. Più tardi un’altro ordigno è stato fatto brillare a Kabul.