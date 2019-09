Corgi rage, i simpatici cagnolini di corsa per decretare l' Usain Bolt a 4 zampe - Video

Altro che Usain Bolt. Anche i Corgi, razza canina considerata la più antica, possono all'occorrenza trasformarsi in corridori provetti, se messi nelle condizioni di farlo, ovviamente, in una competizione sportiva a loro dedicata.

Come è successo ad Arcadia, città nei pressi di Los Angeles in California, dove nello scorso mese di maggio sono stati organizzati i Campionati Nazionali per Corgi, dove centinaia di esemplari di questa splendida razza si sono sfidati l'uno a fianco all'altro, per decretare quale fosse il più veloce e scattante.

I piccoli e simpatici animali si sono affrontati in una gara di velocità in un prato del Santa Anita Park. Il più veloce è stato il cagnolino partito dalla corsia 2, che dopo un iniziale sbandamento ha individuato il traguardo ed ha beffato negli ultimi metri il concorrente partito in corsia 10.

Le gesta dei minuti velocisti sono state addirittura riprese da una troupe televisiva, che ha immortalato per sempre questi momenti di gloria canina.

Such professionals. This is what peak performance looks like. pic.twitter.com/2575K0PMae — Good doggos (@DoggoDating) 27 сентября 2019 г.

​