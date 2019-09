L'elicatorcio, il primo prototipo di auto volante- Video

Non sempre distruggere un'auto è una disgrazia, a volte può essere una sorprendente occasione. Un ingegnoso videoamatore ci mostra come ha trasformato la sua orribile e ormai inutile utilitaria gialla in un elicatorcio. Basta montare sul tetto dell'auto una normalissima elica, ancorare il velivolo ad un pick up, con una robusta fune e correre a tutta velocità. Ed ecco il primo modello di auto - volante. Ecologica e fatta in casa.

L'esperimento sembra essere riuscito, ma è certo che alcuni aspetti sono ancora da migliorare. Il progettista ha pensato al decollo, ma non all'atterraggio. Adesso il prodigioso inventore dovrà trovare anche un carrello per garantire un atterraggio un po' più morbido.