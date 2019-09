Greta Thunberg cantante di death metal - Video

Sta diventando virale il video di Greta Thunberg, la giovane attivista pro ambiente svedese, in cui il discorso della ragazza all'ONU si trasforma in un concerto di death metal.

"Qual è il tuo messaggio ai leader mondiali", chiede a Greta l'intervistatrice al summit sul clima all'ONU. Una domanda alla quale fa seguito una risposta, molto secca, da parte della giovane attivista: "Il mio messaggio è che vi guarderemo".

Da qui la musica, letteralmente, cambia, e a fare da sottofondo alle parole della ragazza parte un tema tipico della musica death metal, mentre anche la voce di Greta si modifica, trasformandosi in un growl profondo, gutturale.

L'ironico video, pubblicato dal piccolo canale di John Mollusk sta facendo il giro del mondo e in due giorni ha totalizzato quasi un milione di visualizzazioni, in concomitanza con le manifestazioni ambientaliste promosse in tutto il mondo dalla 16enne svedese.