Giornata mondiale del turismo, ecco le professioni più bizzarre legate ai viaggi

Il 27 settembre si festeggia la Giornata mondiale del turismo, organizzata dalla World Tourism Organization e dedicata quest'anno al lavoro nel settore dell'hospitality.

Ma nel 2019 lavorare nel mondo nel turismo non significa più fare l'albergatore o il tour operator; o almeno non solo. Tester per il comfort dei letti negli hotel di lusso, istruttore di surf per cani, guardiano di un’isola deserta tropicale; queste sono solo alcune delle nuove tendenze del settore.

Andiamo dunque a scoprire insieme quali sono le professioni più nuove e insolite del mondo dell'ospitalità.

Bed Warmer

A chi non è mai capitato di arrivare in un albergo e di rimanere insoddisfatto per la temperatura del proprio letto? I bed warmer, letteralmente 'scaldaletti', sono stati inventati da alcune catene di alberghi inglesi per evitare di ricorrere a plaid e coperte elettriche e per soddisfare anche le esigenze degli ospiti più freddolosi.

Suonatore di cornamusa

In Scozia la cornamusa è sicuramente lo strumento più popolare e amato. Ciò, però, non significa che suonarla sia facile; per questo motivo, nelle piazze e nei teatri scozzesi è possibile racimolare un bel gruzzolo, se si ha voglia di dedicarsi a questa professione sui generis.

Animatore Disney

I sogni son desideri, cantavano in un celebre cartone della Disney. Ebbene, la favola a volte può diventare realtà, e a Disneyland Paris, nella capitale francese, così come a Disney World, a Orlando, in america, è possibile trovare lavoro come animatori e vestire i panni del proprio personaggio preferito.

La giornata mondiale del turismo è una ricorrenza internazionale celebrata il 27 settembre di ogni anno. È stata così designata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite del settembre 1979.#giornatamondialedelturismo pic.twitter.com/HNIw74tHXS — Act - Accademia (@actaccademia) September 27, 2019

Tassista... in Antartide

E se vi dicessimo che se andaste in Antartide e vi perdeste, esisterebbe la possibilità di tornare indietro, addirittura in taxi? Non è uno scherzo e anche nella terra dei ghiacci perenni esistono tassisti che, periodicamente, trasportano i numerosi ricercatori che partecipano alle spedizioni scientifiche e gli indomiti turisti che osano avventurarsi all'estremo Sud del nostro pianeta.

Istruttore di surf per cani

In California, la terra del mare e dell'abbronzatura perenne, è comparsa la figura del dog surfing coach, un vero e proprio istruttore di surf per cani. L'idea, sebbene alquanto insolita, sembrerebbe aver acquisito una certa popolarità e, facendovi una passeggiata per le spiagge californiane, non sarà poi così strano imbattersi in un cane alle prese con la sua tavola da surf.

Falconiere d'hotel

La falconeria è un'arte antichissima, che poggia le sue origini nel lontano medioevo, quando veniva praticata principalmente per la caccia. Oggi, invece, a Abu Dhabi viene usata per regalare uno spettacolo particolare agli ospiti dei più esclusivi hotel dell'Emirato.

© Sputnik . Caccia con i falchi nell'Altaj

Custode di un'isola deserta

Molti di voi, probabilmente, almeno una volta nella vita avranno pensato di andarsene a vivere su un'isola deserta, per sfuggire al caos e allo stress della vita quotidiana. Ebbene, siamo ben lieti di informarvi che in Australia, in Scozia e in Galles si cercano profili che non soffrano la solitudine e che abbiano voglia di prendersi cura di un'isola deserta. Le mansioni? Le più disparate: manutentore del faro, operatore turistico, addetto al controllo della fauna e della flora. Probabilmente non dovrete parlare poi molto ma, non vi preoccupate, anche qui avrete sempre qualcosa da fare.

Alcuni consigli per viaggiare in modo sostenibile

Il 27 settembre è anche il giorno delle grandi manifestazioni pro ambiente, promosse dalla giovane attivista svedese Greta Thunberg. Tra i suggerimenti per godersi le vacanze in modo sostenibile raccolti dal portale volagratis.com ci sono alcuni gesti in apparenza banali, ma in grado di dare un contributo alla salvaguardia dell'ambiente, quali: