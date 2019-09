Passeggera rimane bloccata nel bagno, atterraggio d'emergenza per un volo United Airlines

L’incidente è avvenuto sull’aereo Airbus A320 della compagnia aerea United Airlines, partito da Washington con destinazione San Francisco. In un video pubblicato su Twitter da una dei testimoni dell’episodio si vede come i membri dell’equipaggio e passeggeri osservano un meccanico mentre cerca di aprire la porta del bagno per far uscire la ragazza.

“Con la United Airlines non ci si annoia mai. Dobbiamo fare un “atterraggio d’emergenza” a Denver perché una passeggera è rimasta bloccata nel bagno”, ha scritto in un post l'utente di Twitter @taylorkkimber che ha condiviso il video.

Come riporta il portale CBS, il compito di far uscire la ragazza ha impiegato cinque vigili del fuoco ed un meccanico, saliti prontamente a bordo dopo l'atterraggio.

Dopo un’ora la donna, imbarazzata ma illesa, è stata liberata e gli altri passeggeri l'hanno accolta con applausi. I viaggiatori hanno dovuto prendere un aereo di riserva per raggiungere San Francisco.

La United Airlines ha rilasciato una dichiarazione a riguardo dell’episodio, dicendo che la porta è diventata inoperante quando la donna era nel bagno.

Nella settimana scorsa un’altro aereo è stato costretto ad atterrare nell’aeroporto di Denver prima di raggiungere la meta finale per un motivo simile. Un passeggero del volo 2408 della American Airlines diretto a Minneapolis si era chiuso nel bagno per fumare marijuana.