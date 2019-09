Droni pakistani depositano armi in Punjab, l'India emette l'allerta totale lungo il confine

L'esercito insieme alla Border Security Force (BSF) indiane, che pattugliano il confine, hanno affermato che alle truppe e ai posti di osservazione è stato chiesto di mantenere un alto livello di vigilanza a simili intrusioni aeree future.

“È un nuovo modus operandi del Pakistan per effettuare il contrabbando di armi, munizioni ed esplosivi in India per innescare il terrore. Abbiamo attivato le nostre forze per tenere d'occhio il movimento dei droni lungo il confine internazionale”, così l’agenzia di stampa indiana PTI riporta le dichiarazioni dei vertici della BSF sulla decisione presa.

La BSF, che sorveglia più di 180 km del confine internazionale con il Pakistan, ha ordinato alle truppe di abbattere qualsiasi drone che entri nello spazio aereo indiano.

L'esercito indiano ha anche emesso il massimo livello di allerta dopo che l'intelligence militare ha ipotizzato che almeno 500 terroristi lungo il confine sono pronti a infiltrarsi nel territorio del Paese.

Mercoledì scorso un comandante dell'esercito indiano ha affermato che i droni a bassa capacità sono stati usati dal Pakistan per gettare le armi sul territorio indiano.

"Non c'è motivo di preoccuparsi", ha detto il capo del comando del Sud Ovest, il tenente generale Alok Singh Kler, aggiungendo che i sistemi e i radar delle forze armate indiane sono in funzione per sventare tali attività in futuro.

"E qualsiasi uso militare di qualsiasi drone che verrà dalla nostra parte sarà annientato dai mezzi della nostra aeronautica e dell'esercito indiano", ha aggiunto il comandante.

Nel corso della settimana scorsa l'esercito indiano ha pubblicato dei video che mostrano dei soldati di Nuova Delhi intenti a respingere un tentativo dei reparti speciali pakistani di infiltrarsi oltre la Linea di Controllo. A diffondere il video è stato il canale ufficiale Twitter dell'esercito di Nuova Delhi ANI.

La contrapposizione tra India e Pakistan

Le tensioni tra i due paesi asiatici, entrambi dotati di un potente arsenale nucleare, sono aumentate da quando Nuova Delhi ha abrogato l'articolo 370 della costituzione che concedeva uno status speciale autonomo allo stato di Jammu e Kashmir.

Il Kashmir è un territorio oggetto di contesa tra i due paesi da quando hanno ottenuto la libertà dal dominio coloniale britannico nel 1947. Entrambi lo governano in parte ma lo rivendicano per intero.