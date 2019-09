Che caldo che fa qui! Donna apre il portellone dell'aereo durante il decollo - Video

È successo in Cina, a bordo di un aereo di una compagnia locale, dove una donna ha tentato di aprire il portellone d'emergenza durante la fase di decollo per prendere una boccata d'aria.

"Ho bisogno di aria fresca", si è giustificata in questo modo la passeggera 50enne di un volo di linea della compagnia cinese Xiamen Air, che portava i passeggeri da Wuhan a Lanzhou, capitale della provincia cinese del Gansu.

Come riporta il quotidiano britannico Express, in attesa del decollo, la donna ha avuto la fantastica idea di aprire il portellone d'emergenza durante la fase di decollo dell'apparecchio, per antonomasia una delle più delicate di ogni volo.

La scena, a dir poco surreale, è stata ripresa da un altro passeggero, attonito come tutti gli altri per ciò che stava consumandosi.

La 'pazza' iniziativa dell'arzilla signora, fortunatamente, non ha avuto conseguenze e, passata la paura, il portellone è stato nuovamente chiuso e l'aereo è atterrato in orario a Lanzhou.

Il video dell'accaduto è diventato ben presto virale, totalizzando ben 18 milioni di visualizzazioni in meno di 24 ore su Youtube.