Francia, pauroso incendio in fabbrica Lubrizol a Rouen

Questa mattina, intorno alle 8, sono suonate per due volte le sirene di allerta alla popolazione per l'incendio nella fabbrica Lubrizoil di Rouen, classificata SEVESO, ovvero posta sotto il controllo diretto delle autorità per la presenza di sostanze chimiche potenzialmente pericolose.

A dare l'allarme è stata la prefettura del dipartimento Seine-Maritime, che sul proprio account Twitter ha richiamato la popolazione alla prudenza.

Una densa nube nera, levatasi dal complesso industriale specializzato nella produzione di additivi per lubrificanti, ha invaso tutta la zona circostante, costringendo le autorità a chiudere le scuole e ad invitare gli abitanti di 13 comuni a restare in casa.

La cappa ha coperto il cielo dell'antica città francese, giungendo sino al centro storico e alla splendida cattedrale gotica che vi si erge.

"Il n'y a pas de lien entre ce nuage au dessus de Rouen et l'incendie de produits toxiques dans une usine chimique", selon l'IGPN. pic.twitter.com/MnNygWmxMp — Nantes Révoltée (@Nantes_Revoltee) September 26, 2019

​Come riportato dal quotidiano Le Parisien, sul posto sono impegnati circa 130 vigili del fuoco, che stanno lottando per domare le fiamme, impedendo "incidenti ancora più gravi".

Ad andare in fiamme, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato un sito di stoccaggio merci non tossico e le prime analisi non evidenziano pericoli di tossicità dell'aria.

Al momento non sono state segnalati eventuali vittime né feriti.

🔴 Incendie dans une usine à Rouen: 11 communes sont appelées à se confiner par précaution pic.twitter.com/PJCZD3cEZY — BFMTV (@BFMTV) September 26, 2019

