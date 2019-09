Cyberpunk 2019: in un carcere dell'Ohio detenuto riceve 'le provviste' con un drone

In un bizzarro video, diffuso dalle autorità di un carcere dell'Ohio, dei detenuti ricevono delle 'provviste' molto speciali con un drone.

Il proverbiale aiuto dall'alto, per alcuni detenuti di un carcere di Cleveland, in Ohio, è arrivato però con un drone, capace di violare lo spazio aereo della struttura detentiva e di recapitare un pacco molto speciale. A mostrarlo è un video diffuso da Fox News.

Nel pacchetto, che uno dei carcerati raccoglie da terra, erano contenuti un telefono cellulare e, fin qui, forse, nulla di strano, ma soprattutto un bel quantitativo di marijuana, come a voler dire: in carcere non ci si fa mancare davvero niente.

Dopo 'l'incidente', lo sceriffo della contea, Paul Sigsworth, ha provato a spiegare l'accaduto, che però non sembrerebbe averlo meravigliato più di tanto.

"Se può succedere qui, può succedere ovunque. Puoi provare a fare del tuo meglio per stargli un passo avanti, ma bisogna imparare ad imparare da questi incidenti, sia a livello nocale sia nazionale".