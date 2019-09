Com’è andato l’incontro tra Putin e Maduro a Mosca

La Russia sostiene le autorità legittime del Venezuela, compresa l'istituzione del Presidente, nonché il dialogo del leader del Paese Nicolas Maduro con le forze di opposizione, ha dichiarato il Presidente russo Vladimir Putin nella riunione di oggi.

"La Russia sostiene costantemente tutti i legittimi organi di potere del Venezuela, compresa l'istituzione del Presidente e del Parlamento. E certamente sosteniamo il dialogo che Lei, signor Presidente e il Governo intrattenete con le forze di opposizione. Consideriamo qualsiasi rifiuto al dialogo essere irrazionale, dannoso per il Paese e capace di portare a nient’altro che minacce al benessere della popolazione", ha detto Putin rimarcando inoltre che Mosca sostiene sempre le autorità legittime.

Il leader venezuelano, Nicolás Maduro, a sua volta ha sottolineato la stretta e solida cooperazione che c’è tra Mosca e Caracas.

"Abbiamo dimostrato che, nonostante le difficoltà, possiamo andare avanti insieme, abbiamo mantenuto una mappa globale della cooperazione", ha affermato Maduro.

Il Presidente venezuelano ha voluto anche ricordare che diversi mesi fa Mosca aveva ospitato la Commissione intergovernativa tra Russia e Venezuela nella quale erano state affrontate diverse questioni di cooperazione bilaterale e firmati ben 11 accordi.

"Molte questioni sono state affrontate con successo, in tutti i campi: cibo, salute, energia e investimenti, mentre altre nuove opportunità si stanno aprendo", ha affermato il leader venezuelano che ha poi rimarcato il suo ottimismo in un tweet nel quale afferma che questa visita in Russia rafforza l’alleanza, la cooperazione e serve allo sviluppo di entrambi i popoli.

La visita a Rusia fortalece la alianza, la cooperación bilateral y aporta al desarrollo integral de nuestros pueblos. Una relación de respeto y amistad que construimos desde hace 20 años, y que está en el mejor momento para su consolidación. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Rusia! pic.twitter.com/tSILobPA4Z — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 25, 2019

​Riguardo alla cooperazione per la difesa

La Russia sta consegnando pezzi di ricambio in Venezuela e sta creando centri di assistenza nel Paese come da programma, in linea con gli accordi di cooperazione in materia di difesa esistenti, ha dichiarato il Presidente Putin che ha inoltre specificato:

"Tutto questo lavoro viene svolto come da programma, nel rigoroso rispetto dei nostri accordi".

La cooperazione alla difesa tra i due Paesi consiste principalmente nel mantenimento delle attrezzature di fabbricazione russa acquistate dal Venezuela ha spiegato lo stesso Presidente russo durante l’incontro con l’omologo venezuelano arrivato ieri a mosca accompagnato dal Ministro del petrolio Manuel Quevedo. Secondo voci di corridoio è probabile che l’intera delegazione venezuelana visiterà l'ufficio della compagnia petrolifera statale venezuelana PDVSA, aperta a Mosca all'inizio di settembre.

Forti relazioni diplomatiche sono in corso tra Mosca e Caracas già dal 1996 quando i due Paesi firmarono il ‘Trattato di amicizia e cooperazione’. La diplomazia russa tutta si è ripetutamente espressa a favore di una soluzione pacifica della crisi nella Repubblica Bolivariana ed è sempre stata categoricamente contraria a qualsiasi interferenza esterna.