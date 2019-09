Le Nazioni Unite sottoscrivono una importante collaborazione strategica con… Hello Kitty!

Le Nazioni Unite e la Sanrio Co., Ltd. hanno lanciato oggi presso la sede delle Nazioni Unite una collaborazione strategica per promuovere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG - Sustainable Development Goals) attraverso una nuova serie di video che verranno lanciati a livello planetario sul canale YouTube di Hello Kitty.

Attraverso questa collaborazione, Hello Kitty metterà in evidenza sei dei diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile, introducendoli attraverso i video della serie. Il primo video è stato rilasciato ieri, martedì 24 settembre, primo giorno del Summit SDG 2019, e presenta una conversazione tra la vice Segretario generale delle Nazioni Unite Amina Mohammed ed appunto Hello Kitty. I video successivi verranno pubblicati mensilmente in versione inglese e giapponese.

I sei obiettivi presenti nella serie video #HelloGlobalGoals saranno, seguendo la sequenza numerale esposta nel sito ufficiale delle Nazioni Unite alla pagina dedicata agli SDG, i seguenti: Obiettivo 3 - buona salute e benessere, obiettivo 4 - educazione di qualità, obiettivo 5 - uguaglianza di genere, obiettivo 11 - città e comunità sostenibili, obiettivo 13 - azione per il clima e Obiettivo 14 - Vita sott'acqua.

Dal settembre 2018, la giapponese Sanrio Co. sta già attivamente implementando il suo canale YouTube per spiegare i 17 obiettivi al suo pubblico. Nel prossimo futuro Hello Kitty aumenterà ulteriormente i suoi video con il supporto della Creative Community Outreach Initiative delle Nazioni Unite per aumentare la portata dei suoi video e creare contenuti multilingua diponibili in tutto il mondo. Vedremo quindi Hello Kitty interagire con gli esperti delle Nazioni Unite e visitare i progetti delle Nazioni Unite in tutto il mondo.

"Hello Kitty sta conducendo la sua enorme base di fan verso i nostri sforzi globali per educare i giovani, in ogni parte del mondo, sugli obiettivi di sviluppo sostenibile e sul perché dovrebbero essere coinvolti nel raggiungimento di essi", ha affermato Melissa Fleming, sottosegretario generale per Global Communications, Nazioni Unite.

I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile erano stati adottati dai leader mondiali allo storico vertice sullo sviluppo sostenibile del settembre 2015. Comprendono di tutto, dalla salute alla parità di genere e all'istruzione. Secondo i sottoscrittori il progetto dovrebbe essere utile a concentrare sforzi in tutto il mondo per porre fine a tutte le forme di povertà, combattere le disuguaglianze, proteggere l’ambiente e affrontare i cambiamenti climatici, garantendo nel contempo che nessuno venga lasciato indietro.

Il personaggio di Hello Kitty, nato nel 1974 per mano della designer Yuko Shimizu, è di fatto un franchising multimediale globale che include una linea di prodotti di abbigliamento, giocattoli, fumetti manga, serie anime, musica popolare e altri media. Ad oggi, 50.000 diversi prodotti Hello Kitty sono disponibili in 130 Paesi e regioni in tutto il mondo.